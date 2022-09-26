Kırklareli haber: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ateş ise Vali Ekici'ye sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Mimarlık Fakültesi açılış dersi programı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde 2022-2023 akademik yılı açılış dersi programı gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Seçkin, fakültelerinde Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı ile Mimarlık bölümleri bulunduğunu söyledi.

Fakültelerinde nitelikli ve özverili bir akademik kadro ile eğitim öğretime devam ettiklerini belirten Seçkin, "Biz sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Doğaya saygılı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür birer meslek insanı yetiştirmeyi ilke edinen fakültemize 'hoş geldiniz' diyor, hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fürüzan Aslan, "21. Yüz Yıl Kentlerinde Adaptif Tasarımın İzleri", Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Batuman ise "Toki, İskan Politikaları ve Konut Krizi" konulu sunum yaptı.