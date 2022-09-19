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Kırklareli haber: Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli haber: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesindeki çimento fabrikasını ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesindeki çimento fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikayı gezen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından işçilerle öğle yemeği yiyen Ekici, sohbet edip, istek ve sıkıntıları dinledi.

KTSO Başkanı Ilık'tan, ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ü makamında ziyaret etti.

KTSO'dan yapılan açıklamada, Ilık'ın ziyarette oda çalışmaları hakkında Saraçöz'e bilgi verdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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