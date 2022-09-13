Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haber! Kırklareli'nden kısa kısa

Güncel Haberler

Kırklareli haber! Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haber... Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların önemli bir görev yaptıklarını söyledi.

Muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü olduğunu belirten Ekici, köyüne ve mahallesine özveriyle hizmet eden muhtarlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ekici, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

KTSO'nun "Akreditasyon Sertifikası" yenilendi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından "Akreditasyon Sertifikası"nın yenilendiği bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, bu başarının personeli ve üyelerinin özverili çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti.

Oda hizmetlerini üst standartlara çıkarma noktasında göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Ilık, "Odamızda üyelerimize sunduğumuz hizmetleri en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Denetleme sonucunda da bizleri bu sertifikaya layık gören herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title