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Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

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Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara "Siber Zorbalık ve Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitimi verildi.

Kırklareli'nde yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara "Siber Zorbalık ve Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitimi verildi.

Kentteki tüm camilerde düzenlenen faaliyette İl Müftülüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yeşilay Kırklareli Şubesi görevlilerince çocuklara bilgiler verildi.

Eğitimlerin sonunda Yeşilay tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Moral etkinliği düzenlendi

Kırklareli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde moral etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte merkezde kalan vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Çocuk Hakları İl Komitesine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Uysal, merkezden hizmet alan vatandaşların mutluluklarına tanıklık ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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