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Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli yerel gündem haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programına katıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure programına katıldı.

Vali Ekici, Lüleburgaz Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen programda, muharrem ayının paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin, birlik, beraberliğin, kardeşliğin ve şükretmenin adı olduğunu söyledi.

Ekici, ardından vatandaşlara aşure dağıtarak, sohbet etti.

KTSO Başkanı Ilık, incelemede bulundu

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yeni hizmet binası inşaat çalışmalarını inceledi.

Ilık, Karakaş Mahallesi'nde yapımına başlanılan inşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Ilık, üyelerine daha iyi hizmet edebilmek amacıyla yeni hizmet binası yaptıklarını söyledi.

Üyelerine modern bir bina kazandıracaklarını ifade eden Ilık, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Lüleburgaz Baba Güncel Haberler

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