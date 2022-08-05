Kırklareli haber... Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da bir gıda fabrikasınca Engelliler Derneği'ne oyuncak bağışında bulunuldu.

İlçede faaliyet gösteren fabrikanın insan kaynakları yöneticisi Güney Sönmezocak, Lüleburgaz Engelliler Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ömer Dağ, engelli istihdamı ve engellilerin yaşadığı sorunlar hakkında Sönmezocak'a bilgi verdi.

Sönmezocak, ziyarette derneğe oyuncak bağışında bulundu.

Dağ, ziyaretinden ve bağışlarından dolayı Sönmezocak'a teşekkür etti.

Yol yapım çalışmaları devam ediyor

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol ve kaldırım çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Yolların ve kaldırımların daha güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Nalbant, beldenin gelişmesi ve kalkınması için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

Trakya Verimlilik Platformu toplandı

Trakya Verimlilik Platformu'nun ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Karahan Özgün'ün başkanlığında Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Trakya'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji ve süreç verimliliklerini arttırmak üzere bölgenin mevcut durum analizi görüşüldü.