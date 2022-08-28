Kırklareli haber: Kırklareli'nde yaz Kur'an kursları sona erdi Güncel Haberler Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kursları sona erdi. Kırklareli Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kursları sona erdi. Bademlik kız Kur'an kursunda Kur'an'a geçiş ve kapanış programı düzenlendi. İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında, yaz Kur'an kurslarının başarıyla tamamlandığını söyledi. Öğrencilerin kurslarda hem Kur'an öğrendiğini hem de yaz dönemlerinde vakitlerini iyi geçirdiklerini ifade eden Eviş, kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti. Eviş, daha sonra öğrencilere katılım belgesi verdi. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Kırklareli Güncel Haberler

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