Kırklareli haber! Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişi yaralı halde bulundu Güncel Haberler Kırklareli yerel gündem haberine göre Lüleburgaz ilçesinde yaralı halde bulunan yabancı uyruklu, hastaneye kaldırıldı. Lüleburgaz ilçesinde yaralı halde bulunan yabancı uyruklu, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Sokollu Sokak'ta yaralı bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu A.V'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yabancı uyruklu, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiğini ileri sürdü. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Münir Karaloğlu Lüleburgaz Kocasinan Güncel Haberler

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