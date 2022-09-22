Kırklareli haber! Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişi yaralı halde bulundu
Güncel Haberler
Kırklareli yerel gündem haberine göre Lüleburgaz ilçesinde yaralı halde bulunan yabancı uyruklu, hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde yaralı halde bulunan yabancı uyruklu, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Sokollu Sokak'ta yaralı bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu A.V'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yabancı uyruklu, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiğini ileri sürdü.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel