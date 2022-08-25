Kırklareli haber | Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor Güncel Haberler Kırklareli haber... Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Zaman zaman etkisini arttıran yağış hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar şemsiyeleriyle, otobüs duraklarında, dükkanların tenteleri altında ve poşetlerle korunmaya çalıştı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı Kırklareli Güncel Haberler

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