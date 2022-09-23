KIRKLARELİ - Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı

Mora Yarımadası'nda 1821'de katledilen binlerce Müslüman Türk, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde anıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu ile Balkan Türkleri Dayanışma Derneğince düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla

başladı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, Mora katliamının Yunanistan'ın tarihinde kara leke olarak kalacağını söyledi.

Hacıoğlu, Yunanlıların Mora katliamını kabul etmediğini ve uluslararası arenada katliamı yokmuş gibi saymak için çalıştıklarını ifade etti.

Yakın tarihe bakıldığında Yunanlıların Müslüman Arnavutlara karşı yine gerçekleştikleri bir katliam olduğunu belirten Hacıoğlu, "Bugün de Yunanistan maalesef aynı şekilde devam ediyor. Bugün malumunuz basından takip ediyorsunuzdur. Türkiye'den veya başka bir bölgeden denizden Yunanistan'a göç eden, savaşlardan kaçan, ülkelerindeki olumsuz durumlardan kaçan göçmenlere, Avrupa'ya sığınmak isteyen göçmenlere uygulamış olduğu insanlık dışı muamelelere şahit oluyoruz." diye konuştu.

Bu tür anma törenleri ile hiçbir zaman kin ve nefret tohumları ekmek istemediklerini vurgulayan Hacıoğlu şöyle devam etti:

"Tam aksine bizler diyoruz ki tarihi unutmayacağız, geçmişimizi unutmayacağız ki geleceğimize emin adımlarla bakabilelim, yürüyebilelim. Bu komşularla yaşamak zorundayız. Bakın burada derneğimizin amblemine, Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağının yanında tüm Balkan ülkelerinin bayrakları temsil ediliyor. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrileriyiz. Biz her zaman dünyada barış, ülkemizde barış istiyoruz. Yunanistan kendi yapmış olduğu, yani tarihine kara leke olarak koymuş olduğu bu kanlı asimilasyon girişimlerini ve insanları katlettiği olayları yok sayıyor. Lakin ülkemize yönelik sözüm ona ölümünü, soykırımını uluslararası kamuoyunda kabul ettirmek için lobiler sürdürüyor. Herkes kendi tarihine baksın."

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkan Vekili Macit Mutlu da Yunanlıların Türk ve Müslümanları katletmekle kalmayıp çok kez işkenceye maruz bıraktıklarını söyledi.

Mutlu, Mora Yarımadası'nda 1821'de katledilen binlerce Müslüman Türk'ü unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından araştırmacı tarih öğretmeni Cevat Sedes, Mora Yarımadası'ndaki katliam hakkında bilgi verdi.