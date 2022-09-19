Kırklareli haber... Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Kırklareli habere göre Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ali Çınar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tankçı Üsteğmen Recai Çalışkan, yaptığı konuşmada, 19 Eylül'ün vatan topraklarını koruyan, Türk bayrağını dalgalandıran kahraman gazilerin günü olduğunu belirtti.

Türk milletinin insanlık tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşadığını dile getiren Çalışkan, "Nice devletler ve imparatorluklar kurmuş devlet olmanın onuruna ve millet olmanın haysiyetine erişmiş olan büyük Türk milleti kutsal vatanımızın her karış toprağı uğruna fedakarca ortaya koyarak mücadele eden gazilerimizi daima bağrına basmış bundan sonra da basmaya devam edecektir." dedi.

Dernek Başkanı Çınar da, Türk milletinin zaferden zafere koşan ecdadını örnek aldığını belirtti.

Gazilerin aynı inançla aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kan akıtmaya, canlarını feda etmeye hazır olduklarını aktaran Çınar, 19 Eylül Gaziler Günü'nün kutlu olmasını diledi.