Kırklareli haber... Kırklareli'nde el yazması 3 dini kitap ele geçirildi Kırklareli haberleri... Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarihi eser kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarihi eser kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Babaeski Gişelerinde yaptıkları trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdu. Araçta yapılan aramada, bagajın döşemelerine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde el yazması 3 dini kitap ile iki sefer tora (kutsal metin) muhafaza kabı ele geçirildi. Kitaplardan ikisinin Tevrat, birinin İncil olduğunun değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Özgün Tiran TEM Otoyolu Kırklareli Güncel Haberler

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