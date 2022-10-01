Kırklareli haber | Kırklareli'nde cezaevinden firar eden zanlı yakalandı
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Kırklareli habere göre Kırklareli'nde açık cezaevinden firar eden zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Kırklareli'nde açık cezaevinden firar eden zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri cezaevi firarisi S.Y'yi fark etti.
Polis ekiplerini gören zanlı bir süre kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel