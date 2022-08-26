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Kırklareli haber... Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu

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Kırklareli haber... Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu

Kırklareli yerel gündem haberine göre Kırklareli'nde Bulgaristan sınırındaki dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırındaki dere yatağında erkek cesedi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, arkadaşlarının Mutlu Deresi yakınlarında kaybolduğunu bildirmeleri üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı.

Jandarma ekipleri dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Bulgaristan Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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