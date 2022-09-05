Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Güncel Haberler

Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri A.D. isimli şahısta Bizans dönemine ait tarihi eserlerin olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Lüleburgaz ilçesinde A.D.'nin işyerinde yaptığı aramada Bizans İmparatorluğu 1'inci Justinus dönemine ait 1,54 gram ağırlığında altın sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title