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Kırklareli haber | Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 337 bin Hint keneviri ele geçirildi

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Kırklareli haber | Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 337 bin Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli gündem haberine göre Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 337 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarhisar ve Lüleburgaz ilçelerinde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri olduğu bilgisini aldı.

İki tarlada yapılan incelemede 337 bin kök Hint keneviri tespit edildi.

Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti.

İki tarla sahibi, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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