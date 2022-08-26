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Kırklareli haber... Kırklareli'nde asayiş

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Kırklareli haber... Kırklareli'nde asayiş

Gelen Kırklareli haberlerine göre Babaeski ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Babaeski ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alpullu beldesinde İ.P'nin evinden kapı kulpları, musluk armatürleri ve kıyafetlerin çalındığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi.

Şüpheli U.Ö. yakalandı. ????????

Kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler Ceneviz Mağarası mevkisinde C.B'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Jandarma Babaeski Hisarcık Güncel Haberler

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