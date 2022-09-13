Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli haber: Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlanıyor

Güncel Haberler

Kırklareli haber: Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlanıyor

Gelen Kırklareli haberlerine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf odaları başkanlarını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf odaları başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ahiliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

35. Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin rahmet ve minnetle yad edildiğini ifade eden Ekici, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere bütün vatandaşların Ahilik Haftası'nı kutladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Ekici, esnaf odaları başkanları ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Ahilik Haftası Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title