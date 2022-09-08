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Kırklareli haber | Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli haber | Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Y, A.A.M, Ö.F.T, İ.A.Z, A.B, A.H. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Suriye Göçmen Güncel Haberler

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