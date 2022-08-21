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Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli haber: Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tatlıpınar, Ahmetler ve Malkoçlar köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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