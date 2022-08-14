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Kırklareli haber: Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli haber: Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir caminin bahçesinde 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri de Topçular köyünde Suriye ve Fas uyruklu 15 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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