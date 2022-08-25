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Kırklareli haber... Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli haber... Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Ahmetler köyü ile Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Afganistan ve Suriye uyruklu 2'si çocuk 20 düzensiz göçmeni tespit etti.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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