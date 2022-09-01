Kırklareli haber: Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede yaptığı denetimde R.A.A'nın yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla R.A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel