Kırklareli haber | Kırklareli'nde 149 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli gündem haberi... Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 149 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 149 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24-30 Eylül tarihlerinde il genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları denetimlerde 149 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alınırken, 9 araca da el konuldu.???????
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel