Kırklareli haber! Akşener'in Dinlediği Kırklarelili Kasap: "1 Yıl 2 Yıl Önce İnsanların Bir Hayali Vardı. Şu An O da Yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kırklareli'nde dinlediği kasap, "Şartlarımız belli. Faturaların altında eziliyor vatandaş. Bilhassa elektrik faturaları. Buraya 10 bin civarı (elektrik faturası) geliyor ayda… 1 yıl 2 yıl önce insanların bir hayali vardı. Şu an o da yok. Bir ev hayali, araba hayali olabilirdi ama şu anda biraz zor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Kırklareli'nin ilçelerini ziyaret etti. Kent merkezinde Akşener'in son durağı Kırklareli Merkez ilçe oldu. Burada Akşener, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Akşener, Merkez İlçede vatandaşa hitap etti. Akşener, ayçiçek fiyatlarının sulu ayçiçek tarımının karşılığı 13,6 TL olmalı, kuru ayçiçek tarımının sonucunda ayçiçeğin fiyatı 16 buçuk lira olması gerektiğini belirtti. Akşener, şunları söyledi:

" Hiçbir derdinizin gündeme alınmadığı, senin çocuğun işsiz, umutsuz, 'yurtdışına gidebilir miyim acaba' deyip garsonluğu hedeflerken 'Ne yapayım' diye umutsuz, ağlayarak, 'nasıl bir gelecek benim için var' diye kendi kendine mutsuz, umutsuz, üzüntülü yaşarken onun karşılığı 5 maaş 10 maaş 15 maaş alan danışmanların bol paralarla ve pudra şekerleriyle bir hayat sürdürdükleri bir Türkiye olmaz, olamaz. Dolayısıyla bakın ben geçen hafta Karadeniz'deydim. Aynı çerçevede sırf bu yan gelip yatanlar, sizden kopanlar, 'Milletin adamı' diye yola çıkıp saraylarda 500 milyon dolarlık uçaklarla gezenler, fındık üreticisini görsün duysun diye Karadeniz'e gittim. 74 lira fındık fiyatının olması gerektiğini açıkladım. Bir hafta sonra Sayın Erdoğan gitti ve müjde verirmiş gibi 54 liraya fındık açıkladı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu fındık üreticisini İtalyan şirketinin cebine koymak demek.

Elbette yazıklar olsun ama bugün Kırklareli'nin ilçelerini geziyorum. Burada da ayçiçek fiyatını söylüyorum, muhteremler vatandaşı unuttunuz, çiftçiyi unuttunuz, besiciyi unuttunuz herkesi unuttunuz… Dolayısı ile ayçiçek fiyatını biz çalıştık. dedik ki; girdi maliyetleri, masraflar şunlar üzerine size yüzde 20 kar koyduk, sulu ayçiçek tarımının karşılığı 13,6 TL olmalı, kuru ayçiçek tarımının sonucunda ayçiçeğin fiyatı 16 buçuk lira olmalı. Şimdi Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, bu millet sana her şeyi verdi, fındık üreticisini unuttun, besiciyi unuttun buğday, ayçiçek ekeni unuttun. Bu meydandan sana hatırlatıyorum ayçiçeğin fiyatı ortalama 15 buçuk (TL), kuru ayçiçek tarımı sonucunda ortaya çıkan ayçiçeği fiyatı 16 buçuk (TL), sulu (ayçiçeğin) da 13 buçuk olmalı."

"YETER ARTIK MERAL ABLA"

Akşener'in konuşurken mikrofonu verdiği bir kadın, "Çocuğuna harçlık veremeyen babayı görüyoruz. Pazara gidip de bir kadın geri dönüyor… Yeter artık Meral Abla. Seni çok seviyorum" dedi.

"1 YIL 2 YIL ÖNCE İNSANLARIN BİR HAYALİ VARDI. ŞU AN ODA YOK"

Akşener, ardından esnafı ziyaret etti. Akşener'in, "İşler nasıl?" diye sorduğu bir kasap, "Faturaların altında eziliyor vatandaş. Bilhassa elektrik faturaları. Buraya 10 bin civarı (elektrik faturası) geliyor ayda. 1 yıl 2 yıl önce insanların bir hayali vardı. Şu an o da yok. Bir ev hayali, araba hayali olabilirdi ama şu anda biraz zor. Asgari ücret değil de ikisi de bana kalırsa memur bile olsalar onlar bile bile alamaz" dedi.