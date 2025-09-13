Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi'nin Atölye ve Sergi Salonu Açıldı

Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi'nin atölye ve sergi salonu törenle açıldı.

Yayla Mahallesi'nde İl Özel İdaresi tarafından restore ettirilen eski yatakhane binası, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilerek Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi'nin atölye ve sergi salonu olarak kullanıma açıldı.

Açılışta öğrenciler tarafından yapılan resimler sergilendi.

Vali Uğur Turan, törendeki konuşmasında, Güzel Sanatlar Lisesi atölye ve sergi salonunun öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Tarihi binanın sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacağını ifade eden Turan, eğitim, sanat ve kültürel faaliyetlere çok önem verdiklerini belirtti.

AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da eğitime yönelik yatırımları önemsediklerini söyledi.

Binaların atıl durumlarda kalmaması gerektiğini vurgulayan Sarıçam, tarihi binanın öğrencilere ilham kaynağı olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Derya Bulut da Yayla Mahallesi'nin çok özel bir alan olduğunu ifade ederek, eğitim ve sanat anlamında çok önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş de konuşma yaptı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Turan ve beraberindekiler binayı gezerek öğrencilerin resimlerini inceledi.