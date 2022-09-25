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Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

Gelen Kırklareli haberlerine göre Demirköy'de yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Demirköy'de yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Gün, çalışmaların eş zamanlı yapıldığını kaydetti.

Modern bir kent oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Gün, "İlçemize yeni bir çehre, vatandaşlarımıza modern ve konforlu yaşam alanları sunma gayretiyle durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Hazinedar, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular köylerine 26 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hazinedar köyünde 09.00-15.00, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular köylerinde ise 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Recep Gün Çavuşköy Mimar Güncel Haberler

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