Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa - Haberler

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Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem: Kırklareli'nden kısa kısa

Edinilen Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

 - Güncelleme:

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, makamında, AK Parti İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyesi Necmettin Birinci, Kırklareli MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Türk, İş insanlarından İslam Sarıoğlu ve Abdülkadir Zengin, Atatürkçü Düşünce Derneği Kırklareli Şube Başkanı Erdem Erdin, İYİ Parti Kırklareli İl Başkanı Hilmi Hersek, Lüleburgaz Büyükkarıştıran Cağaloğlu Rüstem Paşa Cami Derneği Başkanı Fedai Dolapçı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İl Temsilcisi Bahadır Arslan'ı makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, konukları ile görüşerek, bir süre sohbet etti.

Vali Ekici'den taziye ziyareti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Ekici, Doğan'ın ailesi ile bir süre sohbet etti.

Doğan'ın çalışkanlığı ve başarılı çalışmaları ile bilindiğini ifade eden Ekici, Doğan'ı unutturmayacaklarını kaydetti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli AK Parti Hisarcık Güncel Haberler

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