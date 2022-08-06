Kırklareli gündem: Kırklareli'nde pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli gündem: Kırklareli'nde pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli gündem: Kırklareli'nde pancar tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli haberleri: Kırklareli'nde şeker pancarı tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Kırklareli'nde şeker pancarı tarlasında 2 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşayeri köyünde pancar ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.Y'nin tarlasında yaptıkları incelemede 2 bin 625 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title