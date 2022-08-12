Kırklareli gündem: Kırklareli'nde "Liseler Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde "Liseler Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Kırklareli'nde "Liseler Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İlçe Milli Eğitim müdürleri, ortaokul müdürleri katıldı. Toplantıda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel istatistikleri, 2022-2023 eğitim, öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü. Ekici, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin eğitim kurumlarında en iyi şekilde donatılması gerektiğini söyledi. Öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Ekici, ülkenin geleceği çocuklara, çocukların geleceğinin ise öğretmenlere bağlı olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından Ekici, öğretmenlerin istek ve sıkıntılarını dinledi. Güncel AA / Özgün Tiran milli eğitim bakanlığı Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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