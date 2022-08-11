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Kırklareli gündem: Kırklareli'nde çıkan yangında 71 kovan arı telef oldu

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Kırklareli gündem: Kırklareli'nde çıkan yangında 71 kovan arı telef oldu

Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli'nde yangın sonucu 71 kovan arı telef oldu.

Kırklareli'nde yangın sonucu 71 kovan arı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde arıcılık yapan M.K. piknik tüpüyle kovanlardaki bal mumlarını erittiği esnada tüp alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın arı kovanlarına sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 71 kovan arı telef olurken, 400 kilogram bal ile bal süzme makinesi zarar gördü.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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