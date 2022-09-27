Kırklareli gündem: Kırklareli'nde 1500 litre kaçak içki ele geçirildi Güncel Haberler Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1500 litre kaçak içki ele geçirildi. Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1500 litre kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Babaeski ilçesinde bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 1500 litre kaçak içki ile 950 boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ufuk Ertop Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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