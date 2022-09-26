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Kırklareli gündem: Kırklareli'nde 100 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli gündem: Kırklareli'nde 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli bölgesinden gelen habere göre Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 100 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki günde Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 12 bölgede Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 100 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekipler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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