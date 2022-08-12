Kırklareli haber | KIRKLARELİ'DE EL YAZMASI İNCİL VE TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Kırklareli haber: KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada tarihi el yazması İncil ile 2 Tevrat ele geçirildi.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada tarihi el yazması İncil ile 2 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü TEM gişeleri mevkisinde yol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurup arama yaptı. Aramada aracın bagaj içi döşeme altına gizlenmiş el yazması 1 İncil, 2 Tevrat ile 2 Sefer Tora (ahit sandığı) ele geçirildi. Hristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kitapları satmaya çalıştığı belirlenen N.A., Y.E.E. ve E.V.U., gözaltına alındı. Ele geçirilen kitaplarla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)