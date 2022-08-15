Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

Edinilen Kırklareli haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, kentte yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, kentte yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekici ve Minsolmaz'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaretlerde Vali Ekici'nin kent hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, kentteki yatırımlar ve projelerle ilgili görüşmeler yapıldığı ifade edildi.