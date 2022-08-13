Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli Valisi Ekici, esnaf ve köy ziyaretlerinde bulundu Kırklareli gelişmesine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnafı ziyaret ederek, Kapaklı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnafı ziyaret ederek, Kapaklı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Ekici, ilk olarak kent merkezindeki esnafı ziyaret etti, istek ve sıkıntıları dinledi. Ardından Kapaklı köyünde köy kahvehanesinde vatandaşlar bir araya gelen Ekici, gece gündüz demeden üreten çiftçilere teşekkür etti. Kovid-19 döneminde köylerin ve çiftçilerin öneminin çok iyi anlaşıldığını ifade eden Ekici, son yıllarda kentten köye göçlerin başladığını kaydetti. Konuşmaların ardından Ekici, vatandaşlarla sohbet etti. Güncel AA / Özgün Tiran Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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