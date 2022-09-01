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Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli Valisi Ekici, Anadolu Ajansını ziyaret etti

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Kırklareli gündem haberleri | Kırklareli Valisi Ekici, Anadolu Ajansını ziyaret etti

Kırklareli haberleri: Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Vali Ekici'yi AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, Kırklareli muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop karşıladı.

Baran, ziyarette AA'nın çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

Ekici, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve etki alanının çok geniş olduğunu söyledi.

AA'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri en hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuna aktardığını ifade eden Ekici, AA'nın çok başarılı bulduğu çalışmalarının artarak devam etmesini dilediğini ifade etti.

Vali Ekici'ye ziyaretin anısına dolunayla birlikte kaydedilen Selimiye Camisi fotoğrafı armağan edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Anadolu Ajansı Birol Ekici Kırklareli Edirne Güncel Haberler

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