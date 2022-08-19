Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin'den İstanbul Teknik Üniversitesine ziyaret Kırklareli gündem haberi: Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu ziyaret etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu ziyaret etti. Vali Ekici, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fikret Macit, Koyuncu ile Demirköy Fatih Dökümhanesindeki çalışmaları görüştü. Ekici, dökümhanedeki çalışmalara hız verilmesi için çalıştıklarını belirtti. Fatih Dökümhanesi'nin İstanbul'un fethinde önemli rol üstlendiğini ifade eden Ekici, fetihte kullanılan toplarının dökümhanede hazırlandığını anımsattı. Ekici, dökümhanenin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Koyuncu Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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