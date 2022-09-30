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Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberi | Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul ziyaretlerinde bulundu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, okul ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, İnece ilkokulu ile Ortaokulunu ziyaret edip, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'dan bilgi aldı.

Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Ekici, isteklerini dinledi.

Balık satışı yapan esnaflar bilgilendirildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce balık satışı yapan esnaflar gıda ve balıkçılık mevzuatı hakkında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü görevlileri gıda hijyeni, asgari balık boyları, avlanılması yasak olan türler hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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