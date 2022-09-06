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Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli haber: Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ekici, hastanede yatan hastaları odalarında ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ekici, ardından hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

KLÜ'de deprem tatbikatı yapıldı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) deprem tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tatbikatta, görevli personel deprem alarmının verilmesinin ardından çök-kapan-tutun yöntemini uyguladı.

Personel ve kurumda bulunan vatandaşlar, senaryo gereği binadan tahliye edildi.

Tatbikat tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında da yapıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Araştırma Güncel Haberler

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