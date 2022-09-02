Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli haberleri: Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de yeni içme suyu kuyusu açılması için çalışma başlatıldı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Kırıkköy'de yeni içme suyu kuyusu açılması için çalışma başlatıldı. Köy Muhtarı Şaban Demirbaş, yaptığı açıklamada, köylerine ikinci içme suyu kuyusu kazandıracaklarını söyledi. Kuyu suyu için sondaj ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Demirtaş, "Şu an 50 metreyi geçtiğimiz sondaj çalışmasının sıkıntısız tamamlanmasını bekliyoruz." dedi. Deprem tatbikatı yapıldı Lüleburgaz Belediyesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yapılan tatbikatta, görevli personel deprem alarmının verilmesinin ardından çök-kapan-tutun yöntemini uyguladı. Belediye personeli ve kurumda işlem yaptıran vatandaşlar, senaryo gereği binadan tahliye edildi. Güncel Kaynak: AA / Çınar Türkmen Lüleburgaz Kırıkköy Deprem Güncel Haberler

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