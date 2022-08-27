Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli haberleri: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Ekici ve Ünlü bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Ekici ile Ünlü, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret edip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ekici incelemede bulundu Kırklareli Valisi Birol Ekici, lisanslı depoculuk çalışmalarını inceledi. Ekici, lisanslı depoculuk tesisini ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı. Tesisi gezen Ekici, üreticilerle de sohbet etti. Ekici, üreticinin artık ürünlerini lisanslı depolara gönül rahatlığı ile teslim ettiğini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran İçişleri Bakanlığı Birol Ekici Kırklareli Güncel Haberler

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