Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa Güncel Haberler Kırklareli haberi... Kırklareli Valisi Birol Ekici, sağlık kompleksi inşaatında incelemede bulundu. Kırklareli Valisi Birol Ekici, sağlık kompleksi inşaatında incelemede bulundu. Ekici, binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sağlık kompleksi ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçleneceğini ifade eden Ekici, kompleksin son teknoloji cihazlarla donatılacağını kaydetti. Çocuk Şenliği Pınarhisar Belediyesince Çocuk Şenliği etkinleri devam ediyor. Dağcı Çocuk Oyun Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocukların yüzleri boyanıp, çeşitli yarışmalar düzenlendi. Belediye Başkanı İhsan Talay da düzenlenen yarışmaları izledi. Geleceğin teminatı çocuklarla buluşmanın heyecanını yaşadığını belirten Talay, çocukların dünyanın en büyük serveti olduklarını kaydetti. Talay, etkinliklerin her mahallede yapılacağını sözlerine ekledi. Güncel AA / Özgün Tiran Birol Ekici Kırklareli Çocuk Güncel Haberler

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