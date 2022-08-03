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Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Gelen Kırklareli haberine göre AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

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AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çiler, istek ve sıkıntıları dinledi.

Sağlık alanında devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını ifade eden Çiler, hastaların en iyi şekilde tedavi edilmesi için hastane binalarının son teknoloji ile donatıldığını kaydetti.

Belediye Meclisi toplandı

Kırklareli Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Meclise ilk kez sunulan bazı gündem maddeleri ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Kesimoğlu, en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalıştıklarını söyledi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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