Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da altyapı çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, devam eden kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin Erol Olgaçlı Caddesi'nde altyapı çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Caddedeki çalışmaların hafta içi yaşanan yoğun araç trafiği nedeniyle hafta sonu gecede devam ettiğini ifade eden Talay, yolun araç trafiğine açılması ve çalışmaların tamamlanması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını kaydetti.

Talay, ilçenin tamamında yürütülen altyapı çalışmalarını da en hızlı şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde 2 gün süreli elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Armağan, Beypınar ve Çukurpınar köylerinde 2-3 Ağustos tarihlerinde bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, belirtilen günlerde 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.