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Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

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Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

Gelen Kırklareli haberlerine göre Vize ilçesinde ormanlık alanda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Vize ilçesinde ormanlık alanda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı araştırmada 11 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler, kenevir bitkilerini yakarak imha etti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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