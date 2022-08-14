Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi Gelen Kırklareli haberlerine göre Vize ilçesinde ormanlık alanda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Vize ilçesinde ormanlık alanda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırmada 11 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ekipler, kenevir bitkilerini yakarak imha etti. Güncel AA / Özgün Tiran Vize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli gündem haberleri... Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.