Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı Kırklareli haberi: Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler Ceneviz Mağarası mevkisinde Ü.T, E.O. ve A.B'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Özgün Tiran Jandarma Hisarcık Vize Güncel Haberler

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