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Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

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Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Kırklareli'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine, Bakanlık yurtlarına başvuruların ilk fazının belli olduğunu, kentteki yurtlara müracaat edenlerin tamamının yerleştirildiğini belirtti.

Kırklareli'nde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 8 yurdun bulunduğunu ve yaklaşık 8 bin 500 civarındaki öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirten Babuşçu, "Kentimizde yüzde 100'lük bir yerleştirme ile bu yıl bir rekor kırıldı. Yeni bir döneme başlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Babuşçu, yurtlardaki tüm hazırlıkların tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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