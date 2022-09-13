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Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

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Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli haberlerine göre Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde evin terasında kurdukları serada Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir binada uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin evinde yapılan ve narkotik köpeği "Yeksan"ın da kullanıldığı aramada, terastaki serada iklimlendirme sistemi kurularak üretilen 2,5 kilogram kubar esrar ile 550 kök Hint keneviri, hassas terazi, iklimlendirme ve sulama sistemleri, vakum cihazı, havalandırma sistemi, oksijen tüpü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler L.S. ve E.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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