Kırklareli gündem haberleri: Kırklareli'nde buğday tarlasında 104 bin Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Kırklareli gündem haberi: Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir buğday tarlasında 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir buğday tarlasında 104 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir buğday tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler M.F'nin tarlasında yaptığı incelemede 104 bin kök Hint kenevirini tespit etti. Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti. Tarla sahibi gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Özgün Tiran Kırklareli Güncel Haberler

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